Сьогодні на українському ринку акцій відбувається фіксація прибутку - експерт

Сьогодні, 21 квітня, на вітчизняному ринку акцій відбувається фіксація прибутку,

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, «учасники торгів виходять з паперів, оскільки не хочуть ризикувати з перенесенням позицій на наступний тиждень у зв`язку з довгими вихідними». Тим більше, у зв`язку з Великоднем завтра закриті європейські біржі і короткий робочий день у США, тому для українського ринку зовнішні орієнтири в п`ятницю будуть відсутні, додала аналітик.

Як вважає О.ЄВДОЧЕНКО, другий чинник, який не дозволяє ринкам продовжувати впевнене зростання, - це засідання ФРС США, яке відбудеться 26-27 квітня, «оскільки тут очікувати можна абсолютно непередбачених рішень з боку регулятора щодо подальшої грошово-кредитної політики».