ВР внесла зміни до законодавства щодо моніторингу діяльності учасників фондового ринку

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 259 з 364 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом визначено, що професійні учасники фондового ринку можуть утворювати відокремлені підрозділи за межами України за погодженням та в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Також законом передбачено, що умовою отримання ліцензії та провадження професійної діяльності на фондовому ринку є відсутність серед учасників (акціонерів) юридичної особи (професійного учасника фондового ринку) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі цієї юридичної особи.

Фізична особа, яка прямо чи опосередковано володіє акціями (частками) професійного учасника фондового ринку, у разі набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності зобов’язана протягом 60 днів після набрання таким обвинувальним вироком законної сили відчужити належні їй акції (частки) професійного учасника фондового ринку.

У разі нездійснення зазначеного відчуження у встановлений строк у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку протягом 60 днів такі акції професійного учасника фондового ринку підлягають обов’язковому продажу на фондовій біржі, а такі частки професійного учасника фондового ринку підлягають обов`язковому продажу шляхом проведення аукціону. Кошти, виручені за такий продаж акцій (часток), підлягають перерахуванню на рахунок зазначеної фізичної особи.

Підставою для анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку є встановлення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого володіння акціями (частками) професійного учасника фондового ринку фізичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, після 30 днів з дня такого встановлення, але не раніше 120 днів з дня набрання законної сили обвинувальним вироком щодо такої фізичної особи за зазначені злочини.

Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

У прикінцевих положеннях зазначено, що протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом юридичні особи, які до набрання чинності цим Законом отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, зобов’язані привести свою діяльність у відповідність з цим Законом.

З дня набрання чинності цим Законом видача нових ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється з урахуванням вимог цього Закону.