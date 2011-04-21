Ралі за акціями Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі продовжилося - експерти

Ралі за акціями Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі в середу, 20 квітня, продовжилося.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, акції Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі в середу злетіли в ціні на 5,67%. Папери Regal Petroleum (+2,04%) і JKX Oil & Gas (+1,37%) продемонстрували впевнене зростання. Водночас, за акціями Cadogan Petroleum (-4,9%) спостерігалося фіксування прибутку. «Миронівський хлібопродукт» торгувався в червоній зоні, закрившись на позначці 0,22%.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі в середу «Кернел» (+1,53%) додав в ціні. «Агротон» (-1,47%) і «Астарта» (-0,38%) знизилися. Milkiland в ціні не змінився.