Торгова активність на українських фондових ринках у п'ятницю була на високому рівні - експерти

Торгова активність на українських фондових ринках у п'ятницю, 22 квітня, була на досить високому рівні незважаючи на те, що в п'ятницю біржі Європи та США були закриті.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому УНІАН.

За словами аналітиків, важлива макроекономічна статистика в п'ятницю не виходила. Український фондовий ринок у цей день закрився зі змішаною динамікою. За підсумками торгів індекс Української біржі виріс на 0,68%, досягши рівня 2708,32 пункта, а індекс ПФТС знизився на 0,56% до 1044,69 пункта.

Як повідомляють аналітики, лідерами торгів за обсягом на Українській біржі в п'ятницю були «Азовсталь» (13,9 млн. грн.) і «Мотор Січ» (9,9 млн. грн.). Серед акцій індексного кошика найбільше зростання продемонстрували Алчевський меткомбінат (+2,94%), «Донбасенерго» (+2,90%) і «Укрсоцбанк» (+2,58%). Гірше ринку виглядали папери «Азовсталі» (-2,46%) на фоні того, що на зборах акціонерів, які відбулися 22 квітня, було перенесено очікуване рішення про виплату дивідендів.

За інформацією аналітиків, сьогодні в Німеччині будуть опубліковані дані про імпортні ціни за березень. У США вийде індекс споживчої довіри за квітень.