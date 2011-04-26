ПФТС перетворена на публічне товариство

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» схвалили зміну типу Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» на Публічне акціонерне товариство і затвердило Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

На загальних зборах були розглянуті і затверджені зміни до статуту, положення про Наглядову раду, положення про Ревізійну комісію, положення про виконавчий орган біржі, положення про загальні збори акціонерів товариства, а також визначено порядок розподілу прибутку ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» за 2010 р.

Акціонерами був схвалений звіт голови Наглядової ради ФБ ПФТС Олександра ПОТЬОМКІНА про діяльність НР та виконання Плану першочергових дій з розвитку ФБ ПФТС в 2010 р.

Після розгляду звіту Ревізійної комісії ФБ ПФТС за 2010 р., на зборах було обрано РК товариства у складі: Ольга ГОРДІЄНКО (ЗАТ «ММВБ»), Вадим КОВАЛЕНКО (ТОВ «Столиця-Груп»), Оксана ПАРАСКЕВА (ПАТ «МАРФІН БАНК») , Володимир СУХАЧОВ (ЗАТ «ММВБ»), Анатолій ТЕЛЕГА (ТОВ «ФК« Меридіан»).

Довідка УНІАН. Фондова біржа ПФТС є організатором торгівлі цінними паперами, має відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР). На сьогодні членами біржі є 171 професійний учасник ринку цінних паперів. Загальний обсяг торгів ПФТС в 2010 р. - 61,3 млрд. грн., частка ринку - 46,6%. За результатами торгів розраховується індекс ПФТС.