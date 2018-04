Експерт: українські інвестори спостерігають за результатами вітчизняних компаній

Українські інвестори, крім розвитку подій на зовнішніх ринках акцій, сьогодні, 26 квітня, спостерігають за фінансовими результатами вітчизняних компаній у першому кварталі 2011 року, які на даний момент можна охарактеризувати як суперечливі.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, фондові індекси S&P 500 і DJIA в понеділок, 25 квітня, скорегувалися на 0,2%, у той час як індекс технологічних акцій NASDAQ виріс на 0,2%. При цьому торгова сесія супроводжувалася високою волатильністю на сировинних майданчиках. Так, котирування головного промислового металу - міді - знизилися на 2,2%, а вартість срібла коливалася в діапазоні USD 45-50 доларів за трійську унцію (з урахуванням торгів у вівторок вранці). Сильні коливання також відзначалися на ринку сільськогосподарських культур. Однак індекс волатильності VIX виріс всього до позначки 16, що відповідає рівню закриття вівторка 19 квітня.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, «фіксування прибутку на рівнях трирічних максимумів напередодні засідання комітету з грошово-кредитної політики в США, а також на фоні самого активного тижня нинішнього сезону публікації корпоративних звітів, є природним бажанням учасників фондового ринку. При цьому найбільш неприємним для трейдерів є стрибок волатильності на сировинних майданчиках, у той час як фондові індекси демонструють порівняно стійкість».

За словами аналітика, певну частку негативу перед відкриттям торгів на європейських майданчиках у вівторок привніс Народний банк Китаю, підвищивши вимоги до капіталу для п'яти найбільших банків країни: Commercial Bank of China (найбільший банк світу за ринковою капіталізацією), Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China і Bank of Communications. «Підвищення вимог до капіталу по суті є жорсткістю грошово-кредитної політики, що негативно сприймається інвесторами, так як більш жорстка монетарна політика в КНР означає потенційне зниження ділової активності як в країнах з розвиненою економікою, так і з економікою, що розвивається», - пояснив аналітик.