На Українській біржі почалися торги опційними контрактами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української біржі.

За інформацією прес-служби, йдеться про маржований квартальний опціон, базовим активом якого є ф'ючерсний контракт на індекс українських акцій. У торговельній системі одночасно торгуються опціони з датою виконання 15 червня і 15 вересня 2011 року, при цьому допускається дострокове виконання опціонів (американський опціон). У систему введено 15 страйків з шагом 100 пунктів, діапазон страйків на даний момент становить 1900-3500.

"У минулому році ми запустили торги ф'ючерсом на Індекс українських акцій. Зараз ми бачимо, що ринок готовий до появи нового інструменту", - зазначив голова правління фондової біржі РТС Роман ГОРЮНОВ. За його словами, опціони в цьому плані унікальні, тому що не просто є новими для ринку, а й дають синергетичний ефект, збільшуючи ліквідність як самого ф'ючерсу на Індекс UX, так і фондового ринку в цілому.

«Опціон - більш складний інструмент порівняно з ф'ючерсом і підходить досвідченим трейдерам. При цьому можливості, які надає опціон, не можна порівняти ні з яким іншим інструментом на ринку», - відзначив керуючий директор Dragon Capital Дмитро ТАРАБАКІН.

Довідка УНІАН. У травні 2008 року найбільші учасники українського ринку цінних паперів підписали договір з ВАТ "Фондова біржа РТС" про створення в Києві нової біржі в формі відкритого акціонерного товариства. Установчі збори акціонерів у вересні того ж року затвердили підсумки розміщення акцій, з яких 51% викупили українські торговці.

16 грудня 2008 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (ДКЦПФР) прийняла рішення про видачу ліцензії ВАТ "Українська біржа" на право здійснення діяльності з організації торгів цінними паперами.

Опціон - це похідний фінансовий інструмент, який дає покупцю право вибору: виконувати або не виконувати контракт. Опціони широко використовуються у всьому світі для побудови ефективних стратегій роботи на біржі і є атрибутом розвиненого фінансового ринку.