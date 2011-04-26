Акції Cadogan Petroleum знову суттєво зросли - експерти

АкціїCadogan Petroleumза підсумками останньоїторговоїсесіїзновупродемонструвалиістотне зростання.



Процейдетьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.



Якпідкреслюютьаналітики,вп'ятницю,22 квітня,західнібіржі непрацювали,а в понеділок, 25 квітня,працювали,але українськіпаперитамне торгувалися.На Лондонськійфондовійбіржів четвер, 21 квітня,акціїCadogan Petroleumдодали3,09%.Результати рештикомпанійнафтогазовогосекторабулине такими вражаючими.JKX Oil&Gasвтратив0,52%,аRegal Petroleumвирослина1%.Підвищенимпопитомкористувалисяакції«Миронівськогохлібопродукту»(+3,01%)таFerrexpo(+3,66%),котирування якихзначновиросли.



За інформацієюаналітиків,на Варшавськійфондовійбіржівчетверакціїукраїнськихкомпаній показализмішанірезультати.«Астарта»(+0,64%) і«Кернел»(+1,23%) піднялисяв ціні.Водночас,Milkiland(-0,49%)таAgroton(-3,24%) завершилиденьу червонійзоні.

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