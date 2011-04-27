Мінфін залучив до бюджету 1,2 млрд. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету 1 млрд. 220 млн. 027,42 тис. грн. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні 26 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, зокрема, були розміщені облігації з терміном погашення 12 жовтня 2011 року (дорозміщення) на суму 135 млн. 933 тис. грн. з прибутковістю 6,5% і облігації з терміном погашення 28 вересня 2011 р., 28 березня 2012 р., 28 вересня 2012 р., 28 березня 2013 р., 28 вересня 2013 р., 28 березня 2014 р. (дорозміщення) на суму 1 млрд. 084 млн. 094,42 тис. грн. з прибутковістю 10,45%.

Довідка УНІАН. За наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості щодо ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.