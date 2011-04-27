Увага інвесторів вчора була сфокусована на корпоративних новинах - експерти

У світлі відсутності важливої ​​макроекономічної статистики увагу інвесторів фондових ринків вчора було сфокусовано на корпоративних новинах.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торгові майданчики Європи і США у вівторок, 26 квітня, закрилися на позитивній території. Квартальні звіти таких компаній як Ford Motor Co., 3M, UBS AG виявилися кращими очікувань ринку. Активність торгівців була на досить низькому рівні напередодні результатів засідання ФРС, на якому буде визначено монетарну політику США.

Як повідомляють аналітики, сьогодні будуть опубліковані індекс споживчих цін і індекс споживчої довіри за травень у Німеччині, дані попереднього ВВП Великобританії за перший квартал 2011 року, а також дані про нові промислові замовлення єврозони за лютий. У США вийде статистика про замовлення на товари тривалого користування за березень, а також буде оприлюднена відсоткова ставка.

Аналітики відзначають, що український фондовий ринок у вівторок, 26 квітня, закрився зниженням. Індекс Української біржі впав на 0,57%, досягши рівня 2692,77 пункта, а індекс ПФТС - на 0,48%, до 1039,64 пункта. Найбільші обсяги торгів на Українській біржі були зафіксовані по паперах «Мотор Січі» (19,9 млн. грн.). При цьому акції емітента виросли на 1,71% після того, як стало відомо, що компанія збільшила чистий прибуток на 9%. Всі акції індексного кошика показали зниження. Лідерами зниження стали Ясиновський КХЗ (-4,07), «Азовсталь» (-4,06%), Стаханівський вагонобудівний завод (-3,36%) і Авдіївський КХЗ (-3,25%).