Основою зростання американських акцій став позитивний імпульс від квартальних звітів - експерт

Основою зростання американських фондових індексів у середу, 27 квітня, став домінуючий позитивний імпульс від квартальних результатів компаній, який перетворився на зростання ринку завдяки зниженню невизначеності після публікації результатів засідання Федеральної комісії з операцій на відкритому ринку (FOMC).

Таку думку висловив агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, фондові індекси S & P 500 і DJIA у середу pросли на 0,6% і 0,8%, обновивши максимальні рівні року. Водночас, рішення FOMC не здивували учасників ринку, бо були очікуваними. Федеральний резерв залишив орієнтир за процентною ставкою в діапазоні 0-0,25%, вказав на завершення програми кількісного пом`якшення (QE2) в раніше намічений термін (червень 2011 року) і на бажання зберегти обсяг активів на своєму балансі на поточному рівні (шляхом реінвестування доходу від цінних паперів).

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, «економічні прогнози ФРС були трохи погіршені, що не дивно на тлі зміни настроїв економістів останніх двох місяців». Зокрема, прогноз зростання реального ВВП США в 2011 році був знижений з діапазону 3,4-3,9% до 3,1-3,3%.

За інформацією аналітика, сьогодні о 15:30 за київським часом буде опублікована попередня оцінка значення ВВП США в першому кварталі 2011 року. Прогноз учасників ринку становить 2,6% Кв / Кв при тому, що місяцем раніше ринок очікував зростання на 3,4% Кв/Кв. «Через те, що прогнозисти вже істотно скоротили свої очікування, важко уявити негативну реакцію ринку на публікацію сьогоднішніх даних», - вважає П.ІЛЛЯШЕНКО.

Аналітик підкреслив, що індекс S & P 500 протягом шести торгових сесій зріс більш ніж на 4% (з 1300 до 1355 пунктів), в той час як індекс Української біржі все ще знаходиться в нижній межі консолідації, обмеженої рівнем 100-денної ковзної середньої. На його думку, «з плином часу учасники ринку неминуче зроблять ставку на сходження динаміки українського ринку акцій і зарубіжних майданчиків».

П.ІЛЛЯШЕНКО повідомив, що сьогодні вранці ф`ючерси на основні європейські індекси демонструють зростання в межах до 1%. Водночас, ф`ючерси на індекс S & P 500 додають ще 0,2% від вчорашнього рівня закриття торговельних майданчиків. Зовнішній фон на відкритті українського ринку склався позитивний.