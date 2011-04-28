Фондові індикатори України в середу зросли на фоні зовнішнього позитиву - експерти

Фондові індикатори України в середу, 27 квітня, закрилися зростанням на фоні зовнішнього позитиву.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, за підсумками вчорашніх торгів індекс Української біржі зріс на 0,99%, досягши рівня 2719,42 пункту, а індекс ПФТС - на 0,39%, до 1043,73 пункту. Торги на українському фондовому ринку проходили на низьких обсягах, тому що торговці навряд чи будуть відкривати довгі позиції напередодні травневих свят і, швидше за все, утримаються від великої активності.

За інформацією аналітиків, лідерами торгів за обсягом Української біржі в середу стали «Мотор Січ» (31,4 млн. грн.) та Алчевський меткомбінат (22,8 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошика найбільше зростання показали папери "Укрнафти" (+2,98%), Ясинівського КХЗ (+2,25%) і Алчевського меткомбінату (+1,81%). Під тиском опинилися акції "Західенерго" (-1,09%), Авдіївського КХЗ (-0,65%) і «Стиролу» (-0,64%).

Аналітики повідомляють, що торги на фондових біржах Європи і США в середу проходили з позитивною динамікою індексів. Причиною позитиву стали гарні дані по замовленнях на товари довгострокового користування, які зросли в березні на 2,5% проти 0,7% місяцем раніше. Європа також позитивно відреагувала на хороші корпоративні новини. Тим не менше, весь фокус ринку зведений до засідання ФРС і виступу Бена Бернанке. З огляду на проблеми з боргами в США, навряд чи ФРС підвищить облікову ставку, а коментарі Б.Бернанке зможуть кардинально вплинути на хід торгів.

За словами аналітиків, сьогодні в Німеччині будуть опубліковані дані за імпортними цінами за березень і рівня безробіття за квітень. У США вийдуть дані щодо кількості первинних звернень за допомогою з безробіття, попередній ВВП за перший квартал і індекс незавершених угод із продажу будинків за березень.