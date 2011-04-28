Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі в середу розпродавалися - експерт

Акції українських компаній, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, в середу розпродавалися.

Про це йдеться в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

За словами аналітика, на Варшавській фондовій біржі в середу котирування «Агротону» (-7,08%) впали. «Кернел» (-2,41%), «Астарта» (-1,28%) і Milkiland (-0,87%) також знизилися.

Як повідомив О.ЛОЗОВИЙ, акції українських нафтогазових компаній на Лондонській фондовій біржі в середу продемонстрували змішану динаміку. Cadogan Petroleum втратив 2,05%, а Regal Petroleum знизився на 1,48%. Водночас, JKX Oil & Gas додав 0,4%. Ferrexpo (-0,55%) і «Миронівський хлібопродукт» (+0,27%) за підсумками дня трохи змінилися в ціні.