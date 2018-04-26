Центральний депозитарій набуває "донецького окрасу"

Цього тижня сталась знакова в історії створення в Україні центрального депозитарію подія – відбулись загальні збори акціонерів Національного депозитарію України (НДУ), на яких було прийнято низку важливих та без сумніву цікавих рішень. Схоже на те, що справжнім архітекторам та ідеологам заснування центрального депозитарію (на базі Національного депозитарію) – Віктору Івченку та Володимиру Ульянову не судилось у повній мірі насолоджуватись справою власних рук. Мова йде про кадрові рішення зборів акціонерів НДУ, які обрали нове керівництво установи. Багато хто на ринку ще зовсім недавно був переконаний, що В.Івченку навіть попри його відставку з посади голови наглядової ради НДУ таки вдасться зберегти свій вплив на депозитарій. Зокрема, посаду голови правління депозитарію продовжував займати давній соратник Івченка - Володимир Ульянов, який ще на минулому тижні принаймні зовнішньо випромінював абсолютну впевненість у майбутньому. Так, на своїй прес-конференції він докладно розповідав про плани розвитку депозитарію, ні словом не обмовившись про якісь майбутні кадрові перестановки.

Варто також згадати як один із членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в якості основного аргументу, чому створення центрального депозитарію відбувається саме на основі НДУ, захоплено розповів автору статті про чудові менеджерські якості В.Ульянова. Та й сам голова комісії Дмитро Тевелєв на прес-конференції, присвяченій результатам зборів акціонерів НДУ, зазначив, що В.Ульянов на посаді голови правління НДУ зробив багато для того, щоб поліпшити результати діяльності Національного депозитарію, підвищити якість послуг. Проте, в той же час зазначив, що «дуже багато наносного нашарувалося за ці роки у відносинах безпосередньо суб`єктів двох депозитаріїв». Саме у зв’язку з цим, за його словами, і була проведена ротація керівників НДУ.

«Оновлення команди має на меті відхід від стану агресії і початок руху назустріч», - зазначив Д.Тевелєв. «Оновлення команди» проведено шляхом звільнення голови правління депозитарію В.Ульянова та призначення на цю посаду Сергія Румпи, а також призначення на посаду голови наглядової ради НДУ Вікторії Конохіної.

***Сергій Румпа народився в 1974 році в Луганську. Профільне освіту здобув у Донецькому державному університеті за спеціальністю «Облік і аудит». Працював провідним спеціалістом ТОВ «Аудиторська фірма «Діком-Аудит», заступником головного бухгалтера ЗАТ «Інвестиційна компанія «Керамет Інвест», а також у 2002-2011 роках очолював ТОВ «Об`єднана реєстраційна компанія». З січня 2011 року працює в ДКЦПФР на різних керівних посадах.

Вікторія Конохіна народилася в 1971 році. Профільну освіту отримала в Донецькому державному університеті за спеціальністю «Фінанси і кредит». У банківській системі України працює понад 17 років. У грудні 2010 року призначена членом правління - першим заступником голови правління ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Мабуть, для всіх, хто прочитав цю біографічну довідку, очевидно, що обоє новопризначенці мають стосунок до певного регіону, сини та доньки якого останнім часом активно освоюють столичні широти. Проте, при більш докладному аналізі видається, що до створення центрального депозитарію доклали свої зусилля люди, які не лише асоціюються з певною географічною територією, а й яких в тій чи іншій мірі можна згадати у зв’язку з однією фінансово-промисловою групою. Так, новопризначений голова правління НДУ до короткого періоду роботи у комісії очолював «Об`єднану реєстраційну компанію», яка веде реєстри знакових активів Ріната Ахметова, як, зокрема, «Азовсталь». До того ж, саме цій компанії був переданий реєстр акціонерів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча після корпоративного конфлікту на цьому підприємстві. Не варто також забувати, що держорган, в особі якого держава володіє 86% НДУ - ДКЦПФР очолює екс-топ-менеджер Донецької паливно-енергетичної компанії, що входить до складу СКМ - Д.Тевелєв. До того ж, сьогодні одним з найбільших міноритарних акціонерів Нацдепозитарію є «Смарт-груп», власник якої Вадим Новинський є партнером Р.Ахметова у металургійному бізнесі.

Мабуть, поки-що зарано робити узагальнення, оскільки крім призначення голів правління та наглядової ради ще мають відбутись призначення членів наглядової ради, яких загалом дванадцять, а також ревізійної комісії. За інформацією голови ДКЦПФР, кандидатури затвердять комісією до кінця тижня. Д.Тевелєв також додав, що членами спостережної ради не обов`язково мають бути працівники ДКЦПФР. За його словами, мова йде про представників Держкомісії, якими, в тому числі, можуть бути і учасники ринку. Таким чином, реальна розстановка сил та груп в майбутньому центральному органі з прав власності на сьогодні поки-що не до кінця відома.

Збори акціонерів НДУ крім кадрового прийняли ще одне вкрай цікаве рішення - щодо проведення додаткової емісії Нацдепозитарію на 72,3 млн. грн. За інформацією голови ДКЦПФР, при розміщенні акцій додаткової емісії передбачено як їх викуп за грошові кошти, так і обмін на акції “Всеукраїнського депозитарію цінних паперів”. Голова комісії також зазначив, що ДКЦПФР не планує приймати участь у викупі акцій додаткової емісії, оскільки подібні витрати не передбачені у державному бюджеті. У той же час Д.Тевелєв не виключив, що можливими покупцями частини акцій додемісії НДУ виступлять державні банки. На його думку, частка держави в статутному капіталі Національного депозитарію повинна бути не менше 50%. Він також зазначив, що зараз не існує обмежень щодо розміру придбаних пакетів акцій НДУ.

З огляду на останнє постає цілком логічне питання – а що тоді може завадити міноритарному акціонерові НДУ – «Смарт-груп» стати власником набагато більшого пакету акцій Нацдепозитарію? Навіть попри сумніви щодо такого розвитку подій, висловленні під час останньої прес-конференції Д.Тевелєвим.

Але можливий й інший розвиток подій. Зокрема, чому не можна припустити, що одного разу Національний банк України вирішить обміняти пакет акцій ВДЦП, який є у його власності, на акції Національного депозитарію. А, можливо, подібне захоче зробити не лише він, а ще й деякі акціонери «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів». Таким чином, одного прекрасного дня у ВДЦП може з’явитися один справді потужний акціонер у вигляді Національного депозитарію України. Тут, правда, принагідно зазначити, що у ВДЦП виставлено певні обмеження щодо розміру пакету акцій цього депозитарію, яким може володіти один власник, проте голова ДКЦПФР вже висловився щодо цієї норми у тому дусі, що це їх проблеми, а не наші.

У ВДЦП вважають передчасним прийняття рішення щодо проведення додаткової емісії. На думку голови правління «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів» Миколи Швецова, заява про можливу оферту до акціонерів ВДЦП поки-що досить розпливчаста. Зокрема, залишається відкритим питання щодо ціни акцій Національного депозитарію. М.Швецов вважає, що було б непогано, якби спочатку була проведена оцінка НДУ, і вже за її результатами було б зроблено пропозицію про викуп або обмін акцій. Голова правління також наголошує на необхідності проведення саме незалежної оцінки. В свою чергу, в комісії та НДУ заявляють про готовність найближчим часом внести ясність щодо вартості цінних паперів Нацдепозитарію, проте не розтлумачують, як саме вони планують проводити оцінку.

Загалом, створюється враження, що представники комісії мають чіткий план подальших дій зі створення центрального депозитарію, про реалізацію якого ми, на жаль, і в подальшому будемо дізнаватись лише по факту. Якщо це справді так, то ні про яке залучення міжнародних експертів, як того вимагають міжнародні фінансові організації, ні учасників ринку до процесу не може бути й мови. Права власності це занадто важлива галузь, аби доручати її непосвяченим...

Андрій Гарасим (УНІАН)