Інвестиції в українську енергетику прийдуть одночасно з приватизацією - Найман

Держава повинна скоротити свою частку в економіці України, тим більше в тепловій генерації, яка вимагає великих капітальних вкладень.

Про це заявив відомий фінансовий експерт, керуючий партнер Capital Times Ерік НАЙМАН, коментуючи УНІАН рішення Кабінету Міністрів приватизувати у 2011 році державні пакети акцій двох енергогенеруючих та дев`яти енергорозподільчих підприємств.

За його словами, рішення уряду позитивно оцінив фондовий ринок. У день оголошення, що відбудеться продаж, акції Крименерго на Українській біржі подорожчали на 10%, Західенерго - на 2,8%, Центренерго - на 2,07%, Донбасенерго - на 1,6%, Дніпроенерго - на 1,36%, Житомиробленерго - на 0,72%.

Завдяки приватизації, держава зможе залучити приватний капітал в енергетику України, зберігши, одночасно, контроль над галуззю, вважає Е.Найман. «Тарифна політика залишиться за державою через регулюючі органи, і держава, однозначно, збереже контроль над галуззю», - зазначає він.

Довідка УНІАН. У квітні 2011 р. Кабінет Міністрів затвердив список з двох теплових генерацій і дев`яти енергопостачальних компаній, державні пакети акцій яких будуть приватизовані цього року (розпорядження № 310-р від 11 квітня). Уряд планує продати 50% акцій «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% акцій «Черкасиобленерго», 45,1% акцій «Західенерго», 45% акцій «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% акцій «Донецькобленерго», 25,99% акцій «Тернопільобленерго», 25% акцій «Дніпроенерго і «Київенерго». Після продажу пакетів держава збереже 25% +1 акцію в приватизованих генераціях.