Український ринок акцій продовжує затяжне зниження - експерт

На українському ринку акцій продовжується затяжне зниження, що почалося в перших числах квітня.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Підбиваючи підсумки квітня, вона зазначила, що індекс UX йде вниз від своїх річних максимальних значень третій тиждень поспіль, а втрати за місяць за індексом UX становили 2,4%. «Позитиву на зовнішніх біржах, зокрема американських, протягом квітня було достатньо для зростання українського ринку акцій, але, мабуть, наближення травня, традиційно слабкого місяці для фондових ринків, свідомо налаштувало місцевих учасників торгів на негатив», - припускає аналітик.

Водночас, підкреслила О.ЄВДОЧЕНКО, американські фондові індикатори завершують зростанням квітень у середньому на 2,6%, обновивши наприкінці поточного тижня річні максимуми. Європейські ринки також перебувають поблизу річних максимальних значень. «Безумовно, основним підтримуючим фактором для американських фондових майданчиків у квітні стала хороша корпоративна звітність за перший квартал і макроекономічна статистика, яка підтверджує стійке відновлення американської економіки, - вважає аналітик. Крім того, ключовою подією для ринків у місяці, що минає стала прес-конференція голови ФРС Бена БЕРНАНКЕ щодо дальньої грошово-кредитної політики, на якій було оголошено, що ключова відсоткова ставка в США не буде підвищуватися як мінімум ще півроку. Також буде продовжена програма з викупу державних облігацій, яка, як і планувалося, завершиться в червні 2011 року. Дані коментарі внесли певну ясність щодо грошово-кредитної політики в ближчому майбутньому і помітно позначилися на динаміці американських фондових індексів і курсі долара, який продовжив зниження по відношенню до основних валют.

За словами О.ЄВДОЧЕНКО, «сказати, як буде розвиватися ситуація на світових фондових майданчиках у травні, досить складно, оскільки публікація корпоративної звітності підходить до завершення і що послужить наступним приводом для продовження зростання на ринках, не відомо».