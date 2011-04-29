Макростатистика з США виявилася гіршою за прогнози - експерти

Макроекономічна статистика з США вчора виявилася гіршою за прогноз аналітиків.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Аналітики підкреслюють, що ВВП США за перший квартал 2011 року знизився до 1,8% проти прогнозованих 2%. Крім цього, набагато гіршими за прогноз виявилися дані щодо кількості первинних заявок на допомогу з безробіття, які знизилися до 429 тис. проти 392 тис.

На думку аналітиків, враховуючи нові максимуми, на яких перебуває Америка, можна очікувати як мінімум корекцію 1,5-2% по SP500 найближчими днями. Наш ринок на поточному тижні практично не корелює з зовнішніми ринками, а позавчорашня торгова сесія показала, по суті, зворотну кореляцію. Все це свідчить про нерішучість з боку учасників ринку набирати нові позиції й переносити їх через тривалі вихідні.

Аналітики відзначають, що український фондовий ринок у четвер, 28 квітня, закрився на позитивній території. Найбільше зростання і власне підтримку індексу Української біржі в черговий раз зробили акції «Укрнафти» (+5,23%), меншою мірою - «Стиролу» (+1,65%). Інші папери індексу показали незначне зростання. Серед підприємств індексного кошика лідерами зниження стали Авдіївський КХЗ (-1,83%) і Алчевський меткомбінат (-0,58%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 28 квітня, підвищився на 1,14% - до 1 055,63 пункта. Загальний обсяг торгів становив 624 млн. 155 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,94% - до 2745,00 пункта. Загальний обсяг торгів становив 316 млн. 863 тис. грн., з них на терміновому ринку - 82 млн. 966 тис. грн.