Ринки акцій перебувають під впливом позитиву від технологічних компаній - експерт

Світові ринки акцій продовжують перебувати під впливом позитивного імпульсу від фінансових результатів технологічних компаній.

Таку точку зору висловив агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що «фінансові результати технологічних компаній опубліковані тижнем раніше, проте зростання триває вже протягом семи днів, і протягом сьогоднішньої торгової сесії ми можемо побачити просідання котирувань акцій на основних майданчиках у результаті фіксації прибутку».

За словами аналітика, фондові індекси S&P 500 і DJIA у четвер, 28 квітня, виросли на 0,4% і 0,6% відповідно, знову оновивши максимальні значення цього року. При цьому динаміка індексу технологічних компаній NASDAQ програвала іншим провідним індексам Сполучених Штатів Америки через неоднозначні квартальні результати ряду high-tech компаній. Водночас, зростання промислового індексу DJIA отримав підтвердження у вигляді зростання транспортного індексу DJ, який також поновив своє максимальне значення з початку року.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, позитивна динаміка на фондових майданчиках в четвер спостерігалася незважаючи на те, що дані про зростання ВВП США в першому кварталі 2011 року виявилися гіршими консенсус-очікувань. «Така реакція ринків була в цілому передбачуваною через те, що вже напередодні публікації даних економісти значно знизили прогнози», - вважає аналітик.