Експерт: українські акції на Лондонській фондовій біржі вчора виросли
18:11, 29 квітня 2011Фондовий ринок
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Українськіакції, що торгуютьсяна Лондонськійфондовійбіржі,вчорарослина чолізFerrexpo.
ПроцейдетьсявоглядіінвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,підготовленомуаналітикомОлександромЛОЗОВИМ.
Зайого інформацією,папериFerrexpoна Лондонськійфондовійбіржів четвер, 28 квітня,додали5,17%.JKX Oil&Gasвирісна2,21%,Regal Petroleum-на1,5%,Cadogan Petroleum-на0,52%.Котирування «Миронівськогохлібопродукту» за підсумкамидня незмінилися.
Якповідомиваналітик,на Варшавськійфондовійбіржівчетвер«Агротон»(+1,19%)відігравчастинузбитківпопередньої торговоїсесії.Milkiland(+0,5%) і«Астарта»(+0,65%) продемонструвалипомірне зростання.Акції«Кернел»(-0,41%)просіли.
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