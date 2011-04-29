Експерт: українські акції на Лондонській фондовій біржі вчора виросли

Українськіакції, що торгуютьсяна Лондонськійфондовійбіржі,вчорарослина чолізFerrexpo.

ПроцейдетьсявоглядіінвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,підготовленомуаналітикомОлександромЛОЗОВИМ.

Зайого інформацією,папериFerrexpoна Лондонськійфондовійбіржів четвер, 28 квітня,додали5,17%.JKX Oil&Gasвирісна2,21%,Regal Petroleum-на1,5%,Cadogan Petroleum-на0,52%.Котирування «Миронівськогохлібопродукту» за підсумкамидня незмінилися.

Якповідомиваналітик,на Варшавськійфондовійбіржівчетвер«Агротон»(+1,19%)відігравчастинузбитківпопередньої торговоїсесії.Milkiland(+0,5%) і«Астарта»(+0,65%) продемонструвалипомірне зростання.Акції«Кернел»(-0,41%)просіли.

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