Біржі Європи та США закінчили квітень з позитивною динамікою - експерти

Торги акціями в Європі і США в останню сесію квітня (минула п'ятниця) пройшли з позитивною динамікою на фоні сильної корпоративної звітності і макроекономічної статистики з США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс споживчої довіри в США виявився на рівні 69,8 пункта, що трохи вище прогнозу в 69,6 пункта. Опубліковані дані за рівнем особистих доходів і витрат також виявилися вищими за очікування. Доходи зросли на 0,5%, а витрати на 0,6%, при прогнозованому рівні зростання в 0,4% і 0,5% відповідно. Чиказький індекс ділової активності був на рівні 67,6 пункта, що нижче очікування аналітиків в 68,8 пункта. Опублікований індекс ділового клімату по єврозоні був на рівні 1,28 пункта, що нижче очікувань в 1,39 пункта. Рівень споживчих цін був на рівні 2,8%.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки в п'ятницю, 29 квітня, закрилися ростом. Лідерами торгів за обсягом на Українській біржі виступили акції компаній «Укрнафта» (47,2 млн. грн.) і «Мотор Січ» (41,9 млн. грн.). Найкращу динаміку зростання показали «Укртелеком» (+1,52%), «Укрнафта» (+1,55%) і «Західенерго» (+2,50%). Найбільше падіння було зафіксовано по паперах «Укрсоцбанку» (-0,76%).

За словами аналітиків, сьогодні в США вийдуть дані про рівень замовлень на товари тривалого користування і рівень зміни запасів нафти на тиждень. У Європі вийде індекс рівня цін виробників.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 29 квітня, підвищився на 0,45% - до 1 060,38 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 49 млн. 792 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,29% - до 2753,09 пункта. Загальний обсяг торгів становив 274 млн. 421 тис. грн., з них на терміновому ринку - 33 млн. 240 тис. грн.