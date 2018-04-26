«Райдужні надії» інвесторів можуть виправдатися

Чи будеповтортріумфу?

Вжетритижніосновнимфактором, що визначаєнапрямокрухуфондовихринків,є звітністькорпораційзапершийквартал 2011року.Спочаткукорпораціїрозчарувалиінвесторів,виправдавшиприцьому прогнозипесимістів.Протепізнішеквартальнірезультати компаній,які виявилисядоситьпозитивними,підштовхнулиринкидо зростання.Але чи зможутьсвітовігігантиповторититріумфпопередньогокварталу - цепитання...

Яквідзначив аналітиккомпаніїAstrum Investment ManagementПавлоІльяшенко,фондовііндексиСШАпочалисезон корпоративнихзвітівнамінорнійноті.В понеділок, 11квітня,індексS&P500 знизивсяна0,3%,втойчасякіндексDJIAзакривсябеззміндорівняп`ятниці.Завідсутностізначущихновиндіямитрейдерівкерувалипереважно технічніфактори.Учасникиринкузосередилисянапогіршенні короткостроковоїтехнічної ситуації,щоне дозволилоамериканським індексамутриматисяна позитивнійтериторії докінця торговоїсесії.

У такійситуації,природно,вітчизняніринкиціннихпаперівпідтрималипесимізмглобальнихмайданчиків.Прицьому українськігравців своємунегативізначновипередилисвітовихінвесторів.На думкуП.Ілляшенка,«дефіцитувагизбокувеликихпокупців,атакож підвищеначутливістьнастроївукраїнськихтрейдерівє головнимипричинамивипереджаючогозниження українськогоринкуакцій порівняноз динамікоюспівставнихфондовихіндексів».

Зокрема,12 квітнянавітчизняномуринкуакційставсяобвал.ІндексУкраїнськоїбіржіобваливсяназначні3,15%.Усвоючергу,індексПФТСвпавне так сильно,алетеж відчутно-на1,81%.Якповідомили аналітикиінвестиційноїгрупи«Сократ»,біржі Європи таСША 12квітня закрилисяв червонійзоні.Щодосезонуквартальноїзвітності,алюмінієвийгігантAlcoaхочі показав зростанняприбутку,але невиправдавочікуваньаналітиків.

Наступногодняукраїнському ринкувдалосячасткововідіграти падіння.Цевідбулося на фоніпокращення настроївглобальнихгравціввнаслідокхороших корпоративнихзвітів.Так,підкреслила аналітикінвестиційноїкомпанії"АльтанаКапітал»ЯнаЛаврик,на Українськійбіржі 13квітня спостерігавсявідскоквгорупіслязниження протягом6 торговихсесійпоспіль.Зовнішнійфондо відкриттявітчизняногоринкусформувавсяпомірно-позитивний.Панічнінастрої, обумовленіновинамипро поширеннярадіаціїз аварійноїАЕС«Фукусіма-1»,поступововляглися.Інвесторипереключилиувагу на сезон звітності,що стартуваву понеділок, і в очікуваннісильнихфінансовихпоказників банкуJPMorganнарощувалипозиціївпаперах.

На думкуЯ.Лаврик,позитивнадинаміка насвітовихмайданчикахсталасигналомдопокупоквітчизняномуринку.Впевненості гравцямдодавалозростання європейськихфондовихіндикаторів,атакожзвітJPMorgan.Прибутокбанку впершомукварталі 2011року зрісна67%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року істановив1,28доларанаакціюприпрогнозіпоказника нарівні1,15долара.ЗвітністьJPMorganзмогланівелюватинегатив,обумовленийпублікацієюнапередодніфінрезультатівкомпаніїAlcoa,виручкаякоїпомітнорозчарувалаінвесторів.

У ході наступноїторговоїсесіїринкизновуповернулисядо негативу.Причиною цьомусталичерговіквартальнізвіти, що не виправдалинадійінвесторів.ЯкзазначивП.Ілляшенко,14 квітня,навітьпіслязакриття торговихмайданчиківСША,публікація фінансовихрезультатівпродовжиларозчаровуватиучасниківринку.Так,прибутоккомпаніїGoogle виявивсягіршим заочікування,післячогоакціїкомпаніїзнизилисяна5,5% уходіпостбіржевихторгів.ДинамікапродажівGoogleсподобаласяінвесторам,однак зростаннявитратна розширенняштатуспівробітниківнегативно вплинулона динамікурентабельностіприбутку.

Як бачимо, початок квартальної звітності виявився вельми суперечливим. Так, результати цілого ряду компаній розчарували інвесторів. Однак при цьому виразного негативу на ринках не було, бо чимало компаній опублікували досить непогані звіти.

Такаситуація далаекспертампривіддля не дужепозитивнихоцінок.Зокрема,на думкуначальникааналітичноговідділу компанії«ПроспектІнвестментс»ОлениЄвдоченко,«сезонзвітностівСШАстартував.Однак,судячи зреакції учасниківторгівнавцілому