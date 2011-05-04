Фірташ викупив усю додаткову емісію банку "Надра"
Банк «Надра» 29 квітня 2011 завершив розміщення акцій додаткової емісії на суму 3,5 млрд. грн.
Про це повідомляється на сайті банку.
«Австрійська компанія Centragas Holding AG і "Надра Банк" підписали договір купівлі-продажу акцій, згідно з яким всі 100% акцій додаткової емісії набуває компанія Centragas Holding AG», - йдеться в повідомленні.
Згідно з умовами договору купівлі-продажу, оплата акцій здійснюється за ринковою ціною, що відповідає номінальній вартості акцій (10 грн.за одну акцію).
Після проведення необхідної реєстрації частка компанії Centragas Holding AG в статутному капіталі банку "Надра" складе 89,97%.
Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України дозволив компанії Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбати більше 50% в капіталі проблемного банку «Надра».
Тимчасовий адміністратор банку «Надра» 28 березня 2011 прийняв рішення про проведення додаткової емісії акцій, у результаті якої статутний капітал банку збільшиться з 390,36 млн. грн. - до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Розміщення 350 млн. простих іменних акцій у бездокументарній формі номінальною вартістю 10 грн. було закритим.
З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація Національного банку України.
За оцінками аудиторів, станом на 1 жовтня 2010 року для відновлення нормальної роботи банку необхідно було близько 8,8 млрд. грн.
Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.
У 2010 році банк «Надра» отримав прибуток у розмірі 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. в 2009 році.
Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).