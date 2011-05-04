Варшавська фондова біржа розпочала розрахунок індексу українських компаній WIG Ukraine

Варшавська фондова біржа (ВФБ) сьогодні, 4 травня, почала розрахунок і публікацію національного індексу українських компаній WIG Ukraine.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВФБ.

"Це перший і єдиний індекс за межами України, портфель якого складатиметься лише з українських акцій", - відзначили у прес-службі.

Портфель індексу WIG Ukraine включає наступні акції: Kernel (вага в індексі 40%), Astarta (30,66%), Milkiland (15,45%), Agroton (8,92%) і Sadovaya Group (4,96%). Надалі до складу індексу можуть бути включені акції будь-якої української компанії, що котируються на основному майданчику ВФБ , з free-float не менш як 10%.

Як відзначили на польській біржі, український фондовий індекс було розроблено у зв`язку зі зростаючим числом українських емітентів, які котируються на ВФБ.

За словами генерального директора Варшавської фондової біржі Людвіка СОБОЛЕВСЬКОГО, індекс WIG Ukraine демонструє стратегічну важливість українського бізнесу на ВФБ і сприятиме залученню до нього уваги міжнародних учасників ринку.

Довідка УНІАН. На Варшавській фондовій біржі котируються папери семи компаній з України. Найбільша за капіталізацією українська компанія на ВФБ Kеrnel у березні поточного року увійшла до індексу «блакитних фішок» польського ринку.

У 2010 році на ВФБ дебютували 3 компанії з України (Agroton, Milkiland, Sadovaya Group), а одна – Geo Alliance – через несприятливі ринкові умови відмовилася від первинного розміщення акцій.

У лютому 2011 року на альтернативному ринку NewConnect дебютувала харківська агропромислова компанія Agroliga.