Негативна динаміка на Українській біржі збережеться - експерт

Негативна динаміка на Українській біржі в найближчі дні збережеться на фоні несприятливої ​​зовнішньої кон'юнктури.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Яна ЛАВРИК.

Водночас, припускає вона, «технічний відскок вгору на світових біржах після тривалого зниження може стимулювати спекулятивний інтерес учасників вітчизняних торгів до локально перепроданих акцій».

Як відзначила аналітик, інвестори в середу, 4 травня, скорочували позиції в акціях під тиском зовнішнього негативу, тому на українському фондовому ринку спостерігалася низхідна динаміка. При цьому «продажі зосередилися в найбільш ліквідних акціях індексного кошика, в той час як до паперів другого і третього ешелонів гравці виявляли слабкий інтерес». Після тривалих вихідних торги на Українській біржі в середу відкрилися «гепом" вниз, чому сприяв помірно-негативний зовнішній фон. Напередодні майданчики США закрилися зниженням індексів, на російських і європейських біржах з ранку єдиної динаміки не спостерігалося.

На думку аналітика, тиск на ринки чинять очікування більш жорсткосткої грошово-кредитної політики в Китаї, а також новини щодо надання Португалії фінансової допомоги в розмірі 78 млрд. євро. Португалія стала третьою країною після Греції та Ірландії, яка була змушена вдатися до допомоги МВФ і Євросоюзу, щоб впоратися з фінансовою кризою в країні.

Як підкреслила Я.ЛАВРИК, «такі події на світовій арені явно не сприяли в середу купівлям на вітчизняному ринку, і протягом дня позиції продавців на Українській біржі тільки посилювалися. Більшість українських компаній вже відзвітували за перший квартал 2011 року, і їх фінансові результати здебільшого виявилися не вражаючими. Тому набратися позитиву учасникам вітчизняних торгів у середу не було звідки».

Аналітик повідомила, що в другій половині дня була опублікована макростатистика з США, яка виявилася гіршою за очікування. Рівень зайнятості в американській економіці в квітні згідно з даними ADP збільшився на 179 тис., що на 22 тис. менше ніж у березні та на 19 тис. нижче прогнозів. У результаті торги на Українській біржі завершилися на мінорній ноті.

За словами Я.ЛАВРИК, «гірший ринку на Українській біржі в середу мали вигляд акції металургійного сектору, перспективи якого мають непривабливий вигляд». Так, «Азовсталь» втратила 3,65%, Алчевський меткомбінат - 3,17%, Єнакієвський метзавод - 2,09%. Істотні втрати понесли папери коксохімів: Авдіївський КХЗ (-3,18%) і Ясинівський КХЗ (-5,19%). Динаміку кращу ринку продемонстрували акції «Мотор Січі», які користуються підвищеним попитом після публікації сильної квартальної звітності, а також папери "Укртелекому" (+0,34%).

Аналітик відзначила, що активність гравців на Українській біржі в середу була невисокою. Наближення триденних вихідних не сприяє відкриттю нових позицій.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 4 травня, знизився на 0,69% - до 1053,05 пункта. Загальний обсяг торгів становив 165 млн. 82 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,83% - до 2702,63 пункта. Загальний обсяг торгів становив 226 млн. 463 тис. грн., з них на терміновому ринку - 52 млн. 927 тис. грн.