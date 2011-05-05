Акції KSG Agro на дебюті подорожчали майже на 4%
Варшава.Папериукраїнської компаніїKSG Agroвпершийденьторгівна Варшавськійфондовійбіржі подорожчалина3,86%-до22,85злотого(1дол-2,7злотого).
ЯкпередаєкореспондентУНІАН уПольщі,запершіпівгодиниторгівакціїкомпаніїкотирувалися врайоні21,80-22,85злотого.
Оборотпаперами становивмайже1млн.злотих.
Ранішекомпаніяповідомилапро продаж всіхзапропонованихінвесторам4925500акційновоїемісіїза108млн.злотих(22злотихзаакцію).
89%акційкупилиінституційніінвестори,11-приватні,редукціясередякихстановила86%.
ВФБдопустила вобіг14925500акційкомпаній.
ЯкповідомлявУНІАН,KSG Agroмає намірвикористовуватикоштиIPOна збільшенняземельного банкудо150тис.гав 2016році знинішніх33,7тис.га,атакожудвічіпідвищитипродуктивністьвикористовуваних земель.
ДовідкаУНІАН.KSGАgro,головніактивиякоїсконцентрованів Дніпропетровськійобласті,займаєтьсяголовнимчиномрослинництвом.
У 2010році компаніязбільшилачистийприбуток в 4рази- до10млн.долпризбільшенні доходудо15,6млн.долз13,8млн.долв 2009році.