Акції KSG Agro на дебюті подорожчали майже на 4%

Варшава.Папериукраїнської компаніїKSG Agroвпершийденьторгівна Варшавськійфондовійбіржі подорожчалина3,86%-до22,85злотого(1дол-2,7злотого).

ЯкпередаєкореспондентУНІАН уПольщі,запершіпівгодиниторгівакціїкомпаніїкотирувалися врайоні21,80-22,85злотого.

Оборотпаперами становивмайже1млн.злотих.

Ранішекомпаніяповідомилапро продаж всіхзапропонованихінвесторам4925500акційновоїемісіїза108млн.злотих(22злотихзаакцію).

89%акційкупилиінституційніінвестори,11-приватні,редукціясередякихстановила86%.

ВФБдопустила вобіг14925500акційкомпаній.

ЯкповідомлявУНІАН,KSG Agroмає намірвикористовуватикоштиIPOна збільшенняземельного банкудо150тис.гав 2016році знинішніх33,7тис.га,атакожудвічіпідвищитипродуктивністьвикористовуваних земель.

ДовідкаУНІАН.KSGАgro,головніактивиякоїсконцентрованів Дніпропетровськійобласті,займаєтьсяголовнимчиномрослинництвом.

У 2010році компаніязбільшилачистийприбуток в 4рази- до10млн.долпризбільшенні доходудо15,6млн.долз13,8млн.долв 2009році.

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