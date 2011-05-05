ФДМУ повторно виставить на продаж 51% акцій «Донбас-МАЗ-сервіс», знизивши ціну пакета

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно проведе аукціон із продажу державної частки ТОВ «Донбас-МАЗ-сервіс» у розмірі 51%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, при цьому початкова вартість держчастки, що виставляється на продаж, буде знижена на 30% - до 768 тис. 715,99 грн. (без ПДВ).

Аукціон буде проведено 30 травня в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ вже знижував початкову вартість акцій «Донбас-МАЗ-сервісу», що виставлялися на продаж, на 10% - до 988,3 тис. грн. (без ПДВ), проте держчастка підприємства так і не була реалізована.

Довідка УНІАН. ТОВ «Донбас-МАЗ-сервіс» займається оптовою торгівлею автомобільними деталями й приладами, діяльністю автомобільного вантажного транспорту, організацією перевезень вантажів тощо.

Балансова вартість основних фондів, станом на 30 вересня 2010 року, становила 547,9 тис. грн., зношеність основних фондів – 283 тис. грн., чистий прибуток – 61 тис. грн., кредиторська заборгованість – 105,8 тис. грн., дебіторська – 3,1 тис. грн., дохід – 96 тис. грн.