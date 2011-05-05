ФДМУ виставив на продаж цілісні майнові комплекси двох ГЕС

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із продажу цілісного майнового комплексу Велико-Сорочинської ГЕС (Полтавська обл.). Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Початкова ціна продажу становить 378 тис. 513,60 грн., зокрема ПДВ – 63 тис. 85,60 грн.

В умовах продажу містяться вимоги щодо збереження впродовж 5 років профілю діяльності ГЕС із виробництва електроенергії, проведення впродовж 3 років робіт із реконструкції ГЕС, встановлення нового обладнання, зокрема гідрогенераторів, недопущення звільнення працівників тощо.

Конкурс із продажу цілісного майнового комплексу Велико-Сорочинської ГЕС відбудеться 27 травня цього року.

ФДМУ також оголосив конкурс із продажу цілісного майнового комплексу Шишацької ГЕС (Полтавська обл.).

Початкова ціна продажу становить 1 млн. 218 тис. 463,20 тис. грн., зокрема ПДВ – 203 тис. 77,20 грн.

В умовах продажу також міститься вимога зберегти впродовж 5 років профіль діяльності ГЕС із виробництва електроенергії, провести впродовж 2 років роботи із реконструкції ГЕС, встановити нове обладнання, зберегти існуючі робочі місця тощо.

Конкурс із продажу цілісного майнового комплексу Шишацької ГЕС відбудеться 27 травня цього року.