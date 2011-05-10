Покупець "Укртелекому" перерахував усю суму

ТОВ "ЕСУ", дочірня компанія австрійського концерну ЕРІС, повністю розрахувалося за 92,79% акцій ВАТ “Укртелеком”, перерахувавши сьогодні другий транш за придбаний держпакет акцій цього телекомунікаційного підприємства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна.

Таким чином, на сьогодні загальна сума грошових коштів, перерахованих ТОВ "ЕСУ" за 92,79% акцій “Укртелекому”, становить 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Нагадаємо, перший транш у розмірі 4 млрд. 237 млн. 550 тис. грн. було перераховано "ЕСУ" 8 квітня цього року. Раніше як надходження від приватизації було зараховано внесену наприкінці 2010 року покупцем "Укртелекому" заставу за участь у приватизаційному конкурсі в розмірі 1 млрд. 50 млн. грн.

Довідка УНІАН. 11 березня цього року Фонд держмайна підписав договір купівлі-продажу з дочірньою компанією фонду ESU на купівлю 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» як з єдиним претендентом.

Згідно з оцінкою 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданою ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», вартість цього пакета акцій «Укртелекому» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" у 2010 році становив 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. у 2009 році.