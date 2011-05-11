Український ринок акцій знову знижується всупереч світовому тренду - експерт

Український ринок акцій знову знижується, незважаючи на ознаки стабільності на зовнішніх майданчиках.

Про це сказав агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «на вітчизняному ринку акцій у вівторок, 10 травня, переважали продажі, незважаючи на те, що в другій половині торговельної сесії динаміка на зовнішніх майданчиках стабілізувалася». Індекс Української біржі за підсумками дня втратив 1,1% у зв`язку зі зниженням котирувань «Центренерго», «Мотор Січі» і «Західенерго».

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, близько половини акцій емітентів, що входять до складу індексу Української біржі, у вівторок завершили торги на позитивній території. Лідером зростання в цій групі акцій стали папери "Райффайзен Банку Аваль», котирування яких зросли на 1%.

За інформацією аналітика, серед ліквідних акцій найбільших втрат зазнали "Луганськтепловоз", Крюківський ВБЗ і Стахановський ВБЗ. Котирування даних емітентів знизилися на 7,65%, 5,15% і 3,4% відповідно на тлі низького обсягу торгів.