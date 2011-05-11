Двигуном зростання фондових ринків стала новина про покупку Skype компанією Microsoft - експерти

З корпоративного сектора двигуном зростання світових фондових ринків у вівторок, 10 травня, стала новина про покупку Skype Technologies компанією Microsoft за 8,5 млрд. доларів.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торги в єврозоні та США у вівторок завершилися зростанням основних індексів на тлі позитивних новин з Китаю і корпоративного сектора. Опублікований в Китаї торговий баланс показав профіцит у 11,42 млрд. доларів, перевищивши очікування ринку більш ніж у три рази. Експорт з Китаю за аналогічний період минулого року зріс на 29,9%, а імпорт на 21,8%. Крім того, оптові продажі в США зросли на 2,9%, що вище за очікування ринку в 1,4%. Індекс економічного оптимізму IBD зріс і показав значення 42,8 пункту (попереднє значення 40,8 пункту).

Тим не менше, повідомляють аналітики, на настроях інвесторів у вівторок негативно позначилося зниження рейтинговим агентством S & P довгострокового суверенного рейтингу Греції до «В» з «ВВ-», а короткострокового - до «C».

За інформацією аналітиків, сьогодні в США вийде індекс іпотечного ринку, а також статистика щодо торгового балансу і державного бюджету. У Німеччині вийде індекс споживчих і гуртових цін. У Китаї будуть опубліковані дані по індексу споживчих цін, індексу цін виробників і рівнем промислового виробництва.

Як відзначають аналітики, торги на українському фондовому ринку у вівторок завершилися на негативній території. Індекс Української біржі впав на 1,1%, опинившись на рівні 2620,40 пункту, а індекс ПФТС - на 0,81% до 1020,04 пункту. Серед компаній індексного кошика Української біржі найбільше зростання було зафіксовано за паперами «Райффайзен Банку Аваль» (+0,95%) і "Азовсталі" (+0,70%). Найбільше зниження показали акції "Західенерго" (-10,00%), «Центренерго» (-3,07%) і «Мотор Січі» (-2.22%). Лідерами за обсягом торгів стали папери «Мотор Січі» (27,37 млн. грн.) і Авдіївського КХЗ (17,86 млн. грн.).