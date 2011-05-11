ФДМУ виконав річний план надходжень від приватизації - Рябченко

Фонд державного майна України (ФДМУ) виконав річний план надходжень від приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду Олександр РЯБЧЕНКО.

За його інформацією, з початку року станом на сьогоднішній день надходження від приватизації становили 10 млрд. 919 млн. грн., тоді як річний план передбачає надходження в 2011 році від приватизації на рівні 10 млрд. грн. «У нас план 10 млрд., але ми з Міністерством фінансів розрахувалися», - зазначив О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, основні надходження в розмірі 10 млрд. 575 млн. грн. було отримано від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком».

Крім того, Фондом держмайна було реалізовано держпакет акцій «Міжнародних авіаліній України», а також ряд інших пакетів акцій, що знаходяться в державній власності.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи буде Фонд держмайна переглядати план надходжень від приватизації на цей рік у бік його збільшення, О.РЯБЧЕНКО зазначив, що вважає прийнятним, якщо в плані приватизації на цей рік з`явиться формулювання «більше 10 мільярдів».

Таким чином, за його словами, буде задекларовано, що Фонд планує цього року отримати ще ряд коштів від продажу держпакетів акцій, у першу чергу енергокомпаній. Водночас, поки що рано говорити про те, яку суму від приватизації ФДМУ ще вдасться отримати до кінця цього року.

Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн.