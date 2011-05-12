Максимальну кількість учасників ТОВ збільшено з 10 до 100

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю)».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 247 народних депутатів з 395 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається внести зміну до статті 50 Закону України «Про господарські товариства», збільшивши максимальну кількість учасників ТОВ з 10 до 100 осіб.

У разі виникнення необхідності збільшення розміру статутного капіталу у зв’язку з перетворенням товариства з обмеженою відповідальністю на акціонерне товариство формування такою юридичною особою статутного капіталу здійснюється протягом п’яти років.

Товариства з обмеженою відповідальністю, створені до набрання чинності цим Законом, зобов‘язані привести свої статути в частині максимальної кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність з цим Законом до 1 січня 2012 року.