Президент призначив Колесник і Русинського заступниками голови АМК
13:17, 12 травня 2011Фондовий ринок
1
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Ларису КОЛЕСНИК заступником голови Антимонопольного комітету України (АМК) – державним уповноваженим.
Відповідний указ Президента (№ 570/2011 від 11 травня) оприлюднено на сайті глави держави.
Іншим своїм указом (№ 569/2011 від 11 травня) Президент призначив Михайла РУСИНСЬКОГО заступником голови АМК – державним уповноваженим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter