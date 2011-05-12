Президент призначив Колесник і Русинського заступниками голови АМК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Ларису КОЛЕСНИК заступником голови Антимонопольного комітету України (АМК) – державним уповноваженим. Відповідний указ Президента (№ 570/2011 від 11 травня) оприлюднено на сайті глави держави. Іншим своїм указом (№ 569/2011 від 11 травня) Президент призначив Михайла РУСИНСЬКОГО заступником голови АМК – державним уповноваженим.

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