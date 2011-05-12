Р.Кузьміна призначено 1 заступником голови АМК (двоюрідний брат 1 заступника генпрокурора)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Рафаеля КУЗЬМІНА першим заступником голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим. Відповідний указ Президента (№571/2011 від 11 травня) оприлюднений на сайті глави держави. Іншим своїм указом (№560/2011 від 11 травня) Президент звільнив Р.КУЗЬМІНА з посади заступника голови АМК – державного уповноваженого. За даними АМК, Р.КУЗЬМІН – юрист за фахом, закінчив Донецький державний університет, кандидат юридичних наук. У 1996-1997 рр. Р.КУЗЬМІН працював заступником голови Донецького обласного відділення Антимонопольного комітету України, потім старшим помічником заступника генпрокурора. Як відомо, Р.КУЗЬМІН є двоюрідним братом першого заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА.

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