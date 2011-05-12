Нацдепозитарій і ВДЦП домовилися за тиждень налагодити електронний документооборот

ЗАТ "Національний депозитарій України" і ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" в тижневий термін повинні налагодити між собою електронний документооборот.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР), таке рішення було прийнято під час наради в ДКЦПФР під керівництвом голови комісії Дмитра ТЕВЕЛЄВА, на якій були присутні керівники обох депозитаріїв.

Під час зустрічі було також розглянуто питання використання міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (коду ISIN) при обслуговуванні обороту цінних паперів в депозитарній системі. Депозитарії, зокрема, домовилися між собою в найкоротші терміни провести ревізію депозитарних активів щодо наявності і використання цього номера при обслуговуванні обороту цінних паперів в депозитарній системі і узгодити заходи з комплексного поліпшення ситуації з присвоєння відповідних кодів цінним паперам.

Учасники наради також домовилися щодо Стандарту депозитарного обліку №1, затвердженого правлінням Національного депозитарію України в 2000 р.

Зокрема, було вирішено впродовж поточного місяця провести всебічний аналіз і консультації з проблематики застосування даного стандарту, за результатами яких надати в ДКЦПФР свої пропозиції щодо подальшого врегулюванню питань, зв`язаних з використанням норм стандарту при обслуговуванні обороту цінних паперів.

На закінчення Д.ТЕВЕЛЄВ відзначив, що "комісія не зупиниться на цих кроках у напрямі поліпшення взаємодії між депозитаріями і модернізації депозитарної системи".

Довідка УНІАН. ВАТ «Національний депозитарій України» створено в грудні 1998 р. У вересні 2006 р. Держкомісія з цінних паперів і фондового ринку видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів терміном на 10 років. 86% акцій в НДУ володіє держава, 1,4% належать близько двадцяти юридичним особам, 6% належать дочірній компанії "Смарт-груп", ще 6% - компаніям, підконтрольним В.ІВЧЕНКОМ.

«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» створено в 2008 р. До складу його засновників увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (загалом 22 засновники).