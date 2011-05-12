ФДМУ повторно виставив на продаж Горлівський машзавод, знизивши стартову ціну

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 94,90% державного пакета акцій ВАТ "Горлівський машинобудівний завод".

Інформація про це оприлюднена в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» від 11 травня ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета знижена на 30% – до 50 млн. 285 тис. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів від дня публікації.

За інформацією Фонду держмайна, збиток підприємства за перший квартал 2011 року становив 514 тис. грн., дебіторська заборгованість – 82 млн. 902 тис. грн., кредиторська заборгованість – 123 млн. 130 тис. грн. Вартість активів підприємства - 200 млн.593 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», що спеціалізується на виробництві гірничошахтного устаткування, сьогодні устаткування не виробляє, раніше надавало послуги компанії «Горлівський машинобудівник», створеної на його базі.

У липні 2001 року за рішенням Арбітражного суду Донецької області Горлівський машзавод і Авдієвський коксохімічний завод створили ЗАТ «Горлівський машинобудівник».

До статутного фонду «Горлівського машинобудівника» було передано основні активи (цехи і устаткування) Горлівського машзаводу, зокрема 6 механічних цехів, складальний, ливарний, ковальський, термічний цехи і цех металевих конструкцій, оцінені в 18,62 млн. грн.

ЗАТ «Горлівський машинобудівник» спеціалізується на виробництві очисних і прохідницьких комбайнів, стругових і скреперо-стругових установок.