Український ринок акцій продовжив зниження третій день поспіль - експерт

Український ринок акцій продовжив зниження третій день поспіль, слідуючи негативній динаміці на світових майданчиках.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що індекс Української біржі в четвер, 12 травня, втратив 2,2%, у той час як ф`ючерси на індекс з терміном закінчення у червні знизилися на 2,8%, а ф`ючерсний контракт з терміном закінчення у вересні втратив більше 6% вартості. Торговельна активність за рядом емітентів зросла. Всі акції, які входять до складу індексного кошика, завершили торгову сесію на негативній території.

За словами аналітика, з точки зору внеску в динаміку широкого ринку, лідерами зниження стали акції "Мотор Січі» і «Центренерго». Водночас, аутсайдерами серед ліквідних паперів стали акції "Луганськтепловозу" і Стахановського ВБЗ, котирування яких знизилися на 6,7% і 4,3% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 12 травня, знизився на 3,13% - до 970,44 пункту. Загальний обсяг торгів склав 187 млн. 524 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,20% - до 2506,37 пункту. Загальний обсяг торгів склав 404 млн. 498 тис. грн., З них на терміновому ринку - 149 млн. 318 тис. грн.