Торги на біржах Європи і США в четвер проходили на негативній території - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи і США в четвер, 12 травня, проходили на негативній території на фоні триваючого зниження цін на сировинних біржах, а також чергового підвищення Центробанком Китаю резервних вимог до банків на 50 базисних пунктів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Крім того, за словами аналітиків, негативу додав квартальний звіт найбільшого в світі виробника мережевого устаткування Cisco Systems, який показав зниження прибутку на 18%. Статистика, що вийшла в США, була неоднозначною. Зокрема, індекс цін виробників без урахування цін на продукти харчування та енергоносії зріс на 0,3%, тоді як прогноз був на рівні 0,2%. Дані по роздрібних продажах у цілому співпали з очікуваннями ринку. Кількість звернень за посібником з безробіття скоротилася, але все ж перевищила прогнози.

Як повідомляють аналітики, сьогодні вийдуть попередні дані по ВВП Німеччини та єврозони за перший квартал 2011 року. Також сьогодні виступить голова ЄЦБ Жан-Клод ТРІШЕ. У США буде опублікований індекс споживчих цін за квітень і індекс споживчих настроїв за травень.