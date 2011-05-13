Український ринок акцій захлеснула хвиля розпродажів - експерт

Слідом за погіршенням настроїв на західних майданчиках український ринок акцій захлеснула хвиля розпродажів.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Зокрема, за її словами, з початку травня індекс UX втратив 8,6%. Сьогодні, 13 травня, вітчизняний фондовий ринок відкрився невеликим зростанням індексу UX. «Це пов`язано перш за все не з покупками акцій з метою формування довгих портфелів, а закриттям коротких позицій, відкритих учасниками торгів напередодні. Вітчизняний ринок акцій поки що дивиться вниз », - вважає аналітик.

Як вважає О.ЄВДОЧЕНКО, інвесторів долають побоювання щодо боргової кризи в Європі і різкого зниження цін на товарних ринках. Це викликає серйозну тривогу у гравців, зокрема, на російському ринку акцій, який з початку травня знизився на 6,3%.

Крім того, додала аналітик, «американські та європейські фондові індикатори перебувають в межах річних максимальних значень, і тут, очевидно, ось-ось відбудеться корекція вниз. Відповідно, українські інвестори очікують зниження на світових фондових майданчиках і утримуються від покупок на вітчизняному ринку акцій, оскільки за такого розвитку подій ми, безумовно, також будемо знижуватися».