В Держбюджет від продажу ОВДП у квітні залучено 4,8 млрд. грн.

До Державного бюджету України в квітні ц.р. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах було залучено 4,8 млрд. грн., з початку року – 15,3 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

У квітні ц.р. Міністерство фінансів України також здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу ПАТ «Родовід Банк».

Усього з початку 2011 року було здійснено розміщення ОВДП, з урахуванням паперів для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” і ПАТ “Родовід Банк”, на загальну суму 24,3 млрд. грн.

Середньозважена дохідність ОВДП за підсумками проведення аукціонів у квітні склала 8,98% річних (з початку року - 8,69%), а з урахуванням зобов`язань, випущених з метою рекапіталізації, - 9,2% (з початку року - 8,99% річних).

Погашення і сплата доходу щодо ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року склав 17,1 млрд. грн., зокрема основний борг – 12,4 млрд. грн., сплата доходу – 4,7 млрд. грн.

Як повідомлялося, уряд планує в 2011 році випустити для фінансування дефіциту Держбюджету ОВДП на 48,59 млрд. грн. У цій сумі не врахований випуск паперів за програмами капіталізації НАК "Нафтогаз України", націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.

За підсумками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшли 40,424 млрд. грн.

Усього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості щодо ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.