Учасники українського ринку акцій намагаються скоротити відставання від світових майданчиків

Вчорашня динаміка українських акцій говорить про те, що учасники ринку зробили ставку на скорочення відставання від світових площадок.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Зокрема, підкреслив він, для акцій Aвдіївского КХЗ вчорашнє зростання на 8% стало кращим денним результатом з 3 червня 2010 року. «Таким чином, існує висока ймовірність того, що український ринок буде показувати динаміку кращу за світові біржі протягом, щонайменше, першої половини торгової сесії вівторка. З іншого боку, ми рекомендуємо дотримуватися вимог ризик-менеджменту, оскільки у випадку продовження спадної динаміки американського ринку акцій оптимізм вітчизняних гравців випарується ще швидше, ніж песимізм напередодні», - вважає аналітик.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, фондові індекси США почали тиждень зниженням. У понеділок, 16 травня, індекси S & P 500 і DJIA втратили 0,6% і 0,4% відповідно, у той час як індекс NASDAQ знизився на 1,6%. Після зростання в першій половині американської торговельної сесії корпоративні події негативного забарвлення в США переважили зростання апетиту до ризику на світових майданчиках, що і стало причиною слабкого закриття фондових бірж. Зокрема, під тиском продавців перебували акції роздрібної торгівлі (після поганих фінансових результатів Lowe `s і JC Penney), а також акції технологічних компаній (наприклад, акції Apple за підсумками двох торгових сесій втратили 3,5% вартості).

Загалом, на думку аналітика, динаміка основних видів активів в понеділок була радше сприятливою для зростання на ринках акцій, що обмежувало масштаб зниження провідних індексів під час ранкових торгів. Проте корпоративні новини і негативний імпульс від обвалу на ринку сировинних товарів 6 травня все ще продовжують ставити песимістичний тон на ринку.

Щодо подій, пов`язаних з борговими проблемами країн PIGS, П.ІЛЛЯШЕНКО відзначив лише те, що «ринок не звертав уваги на заяви чиновників і відреагував помірно позитивно (ринок давно вже звик до різких заяв політиків і недбало реагує на них)». Боргові зобов`язання Греції і Португалії у понеділок подорожчали, проте прибутковість залишається все ще дуже високою. Це говорить про те, що боргова криза далека від завершення. Проте акції європейських банків не стали аутсайдером торгової сесії, поступившись «почесним місцем» аутсайдерів паперам із галузей нерухомості та охорони здоров`я.