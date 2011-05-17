Уряд продовжить приватизацію, у власності держави залишаться лише стратегічні об’єкти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні регіонального Комітету з економічних реформ у Миколаєві.

“Ми ближчим часом приймемо рішення про роздержавлення тієї власності, яка ще залишилася в держави”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, продовження процесу приватизації сприятиме переходу державної власності до ефективних господарів.

“Безумовно, стратегічні напрямки будуть всі закріплені за державою, – наголосив Президент, – а всі інші будуть поступово приватизовані, щоб ми отримали ефективного власника”.

“В цьому напрямку ми будемо рухатися”, – резюмував В.ЯНУКОВИЧ.