Торги на біржах Європи і США пройшли зі зниженням провідних індексів - експерти

Торги на фондових біржах Європи і США у вівторок, 17 травня, проходили переважно зі зниженням провідних індексів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, зниженню на західних майданчиках сприяла невизначеність у реструктуризації держборгу Греції, оскільки це питання не було остаточно вирішено на зустрічі міністрів фінансів єврозони, а також слабка статистика зі США і Німеччини. Зокрема, у вівторок стало відомо, що індекс ділових очікувань у Німеччині знизився до 3,1 пункту в травні проти 7,6 пункту в квітні, що виявилося гірше очікувань. Дані щодо промислового виробництва і кількості новобудов у США також розчарували ринок.

Як вважають аналітики, корпоративні новини у вівторок були неоднозначними. Компанія Hewlett-Packard збільшила чистий прибуток на 4,5%, але прогноз прибутку на рік був знижений, що, у свою чергу, чинило тиск на акції компаній високотехнологічного сектора. Home Depot і Wal-Mart продемонстрували сильні фінансові результати, але це не змогло надати належну підтримку ринку.

За інформацією аналітиків, сьогодні в США вийдуть дані про зміну запасів нафти й нафтопродуктів за тиждень, а вже після закриття фондових майданчиків в Україні будуть опубліковані протоколи засідання ФРС від 27 квітня.