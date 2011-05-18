Корпоративні події негативно вплинули на фондові ринки США - експерт

Корпоративні події у вівторок, 17 травня, негативно вплинули на динаміку фондових індексів США, незважаючи на готовність світових майданчиків до відскоку вгору.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

У результаті, наголосив він, «тенденція минулої торгової сесії збереглася». Фондові індекси S & P 500 і DJIA у вівторок знизилися на 0,04% і 0,55% відповідно, услід за розпродажами в секторі промислових акцій.

За словами аналітика, «різке уповільнення зростання промислового виробництва в США підвищило занепокоєння щодо темпів зростання світової економіки. Під найбільшим тиском опинилися акції, які до недавнього часу перебували в найбільш виграшній позиції». Наприклад, акції машинобудівного гіганта Caterpillar у вівторок втратили 3,8% вартості. Також вагомим негативним чинником став звіт Hewlett-Packard, після якого акції знизилися більш ніж на 7%.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 ростуть у межах 0,3-0,4%, що на тлі позитивної динаміки на азіатських майданчиках створює передумови для продовження зростання українського ринку. Зовнішній фон на відкритті українського ринку склався позитивний. «Точками підвищеної волатильності протягом торговельної сесії стануть публікації економічних даних зі США (15:30 і 17:00 за київським часом). Однак, враховуючи недавню стійкість українського ринку акцій до подій на зовнішніх майданчиках, можна очікувати зростання індексу Української біржі на 2-2,6%», - прогнозує аналітик.