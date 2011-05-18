Український фондовий ринок учора рухався різноспрямовано - експерти

Український фондовий ринок в ході вчорашніх торгів демонстрував різноспрямовану динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс Української біржі у вівторок, 17 травня, відкрився зростанням, але вже в другій половині дня спостерігався спад на фоні негативної динаміки зарубіжних майданчиків. Найбільшим попитом серед інвесторів користувалися папери «Мотор Січі» (+2,11%). Інші акції виросли помірніше. Так, «Укртелеком» додав 0,51%, «Західенерго» - 0,16%, «Укрсоцбанк» - 0,19%.

Аналітики відзначають, що лідерами падіння у вівторок стали котирування Ясинівського КХЗ (-2,49%). Акції інших підприємств гірничо-металургійного сектора також знизилися. Авдіївський КХЗ втратив 1,21%, Єнакієвський металургійний завод - 0,39%, Алчевський меткомбінат - 0,16%. «Укрнафта» (-0,62%) також стримувала зростання індексу.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 17 травня, підвищився на 0,68% - до 972,94 пункта. Загальний обсяг торгів становив 357 млн. 547,9 тис. грн.

Індекс Української біржі піднявся на 0,53% - до 2532,63 пункта. Загальний обсяг торгів становив 459 млн. 376 тис. грн., з них на терміновому ринку - 235 млн. 126 тис. грн.