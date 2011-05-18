У Криму випустять облігації внутрішньої позики на 400 млн. грн.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим ухвалила здійснити в 2011 році запозичення до бюджету розвитку АРК у формі випуску облігацій внутрішньої позики.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на пленарному засіданні сесії кримського парламенту 18 травня.

Згідно з прийнятою постановою, розмір позики (основна сума боргу) становить 400 млн. грн.

Запозичення буде здійснено шляхом випуску облігацій трьома траншами, у тому числі:

серія А - 133 млн. грн., відсоткова ставка - не більше 14,5% річних, термін погашення - не пізніше 31 грудня 2014 року; серія В - 133 млн. грн., відсоткова ставка - не більше 15% річних, термін погашення - не пізніше 31 грудня 2015 року; серія С - 134 млн. грн., відсоткова ставка - не більше 16% річних, термін погашення - не пізніше 31 грудня 2016 року.

Виплата відсотків за облігаціями буде проводитися щоквартально.

Мета запозичення - залучення коштів на покриття дефіциту бюджету розвитку АРК в 2011 році для комплексного вирішення екологічних проблем Криму в частині реалізації інноваційного екологічного проекту в сфері збору і переробки твердих побутових відходів у м. Сімферополі і Сімферопольському районі.

Раді міністрів АРК доручено передбачати щорічно в бюджеті Автономної Республіки Крим на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування внутрішнього боргу та погашення облігацій.

Прийнятою постановою також вирішено уповноважити Міністерство фінансів АРК в особі міністра фінансів АРК формувати проспект емісії облігацій внутрішньої позики Автономної Республіки Крим 2011 року; підписувати документи, пов'язані із здійсненням запозичення, на всіх етапах випуску; укладати договір з андеррайтером (-ами), з депозитарієм та іншими необхідними установами та організаціями; затверджувати результати розміщення облігацій.