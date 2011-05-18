Акції фінансового сектору повинні надати підтримку фондовим ринкам - експерт

Протягом найближчих торгових сесій динаміка акцій фінансового сектора повинна надати підтримку фондовим ринкам, однак зростання занепокоєння через провал роботи робочої групи з проблеми держборгу США почне стримувати зростання даних акцій вже найближчим часом.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «ситуація з борговим лімітом Сполучених Штатів Америки отримала очікуване продовження, що може негативно позначитися на динаміці акцій фінансового сектора в найближчому майбутньому». У той час як державний борг США досяг законодавчої межі, робота групи сенаторів, які обговорюють можливості для вирішення довгострокової боргової проблеми, опинилася під загрозою зупинки. У американських політиків є час до початку серпня. Законодавчий орган влади повинен підвищити планку максимально можливого рівня боргу, для того, щоб не допустити дефолт (зараз країна перебуває на порозі government shutdown - різкого скорочення фінансування органів виконавчої влади). «Збільшення боргового ліміту є за своєю суттю технічним завданням і вимагає лише бажання з боку політиків. Водночас, обидві політичні партії США намагаються зробити політичні дивіденди з ситуації, що склалася », - вважає аналітик.

Як підкреслив П. ІЛЛЯШЕНКО, головним спірним моментом є питання про те, за рахунок яких заходів необхідно вирішувати проблему довгострокового дефіциту Сполучених Штатів Америки (йдеться про десятирічну перспективу). Фактично спостерігається протиборство двох підходів: 1) підвищення податків і мінімальне скорочення витрат; 2) значне зниження податків і одночасне зниження витрат.

Аналітик нагадав, що для того щоб знайти збалансований підхід до вирішення проблеми довгострокового дефіциту бюджету, була створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли шість сенаторів - по три від кожної з основних політичних партій. Незважаючи на відсутність видимих ​​ознак конструктивної дискусії в рамках даної робочої групи, учасники ринку не знаходили приводу для занепокоєння з огляду на значне запасу часу для досягнення домовленості. Передбачається, що наявність домовленості в рамках робочої групи дозволить розблокувати процес голосування за підвищення боргового ліміту.

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, у вівторок стало відомо, що один з членів робочої комісії - сенатор з Оклахоми Том Коберн - покинув склад групи, посилаючись на відсутність взаєморозуміння між представниками Республіканської та Демократичної партій. При цьому робота самої групи повинна продовжитися в середу, а значить, в учасників ринку немає негайного приводу для занепокоєнь. З іншого боку, загроза розпаду робочої групи є головним кандидатом у основний фактор, який буде визначати динаміку акцій фінансового сектору в найближчі тижні.

За словами аналітика, до вчорашнього дня негативна динаміка акцій фінансового сектора США мала помітний вплив у динаміку індексу S&P 500. Причиною розпродажів стали чутки про плани ФРС з проведення стрес-тестів з можливістю накладення заборони на виплату дивідендів тими банками, які не пройдуть тест. При цьому слід пам'ятати, що перспективи розподілу вільного капіталу банків були основним фактором зростання акцій даного сектору в першому кварталі 2011 року. У квітні та на початку травня тенденція змінилася на протилежну, і ризики невиплати дивідендів надавали негативний вплив на динаміку акцій. «Тепер же, коли стало відомо, що ФРС справді збирається обмежити свободу банків у питанні розпорядження вільним капіталом, дану новину можна вважати відіграною ринком», - констатує П.ІЛЛЯШЕНКО.