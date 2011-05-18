Українські акції гірничовидобувного та нафтогазового секторів вчора знизилися - експерти

Українськіакціїгірничовидобувногота нафтогазовогосекторів, що торгуютьсяна міжнароднихфондовихринках,вчорапродемонструвализниження.

Процеповідомляєтьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.

За інформацієюаналітиків,акціїFerrexpoна Лондонськійфондовійбіржіу вівтороквпалина4,7%.Акціїкомпаній нафтогазовоїгалузітакожзнизилися.Cadogan Petroleumвтратив1,75%,JKX Oil&Gas-1,1%,Regal Petroleum-0,75%.

Яквідзначаютьаналітики,торги українськими акціями агропромисловогосекторуу вівторокзакрилисярізнонаправлено.Тодіяк котирування"Астарти"(+3,2%)іMilkiland(+2,64%) на Варшавськійфондовійбіржіпідвищилися,«Кернел»(-1,15%)впав уціні.Всвоючергу,«Миронівськийхлібокомбінат»(-0,25%)наЛондонськійфондовійбіржізнизився.

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