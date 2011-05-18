Російський оператор електронних торгів B2B-Center розпочав роботу в Україні, відкривши в українській доменній зоні торговий майданчик, інтегрований у свою систему.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як зазначили у прес-службі, тепер для отримання доступу до роботи з вітчизняними і зарубіжними постачальниками і покупцями українській компанії достатньо підключитися до системи B2B-Center. Система дозволяє у режимі on-line доступу проводити увесь спектр можливих процедур в області електронної торгівлі, а також забезпечує учасникам ряд додаткових сервісів. Керівником B2B-Center (Україна) призначено Ігоря ФРАНЦКЕВИЧА.

«Вихід B2B-Center на український ринок – наш черговий крок на шляху створення єдиного електронного торгового простору для компаній і підприємств різних країн. І наше завдання – не лише полегшити доступ українським компаніям на російський ринок, але й сприяти формуванню внутрішнього ринку електронних торгів», - повідомив голова ради директорів B2B-Center Олександр БОЙКО.

Довідка УНІАН. Російський оператор електронних торгів B2B-Center заснований у 2002 році. У 2007 році 30% акцій компанії спільно у рівних частках придбали інвестиційна група «Російські фонди» і інвестиційна компанія Mail.ru Group.

На сьогодні у Системі проведено більш 96 000 торгів на загальну суму понад 25 млрд. доларів, а кількість учасників перевищила 57,2 тис. компаній.

У першому кварталі 2011 р. обсяг торгів, проведених у Системі електронної торгівлі B2B-Center, перевищив 4,8 млрд. доларів.