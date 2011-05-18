Суд повернув ЗАлК у держвласність

Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Києва і ухвалив нове рішення щодо задоволення позову Генпрокуратури України про повернення в держвласність 68,01% акцій ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

"Повернуто зазначений пакет акцій державі в особі Фонду державного майна України", - говориться в повідомленні Генпрокуратури.

За інформацією прес-служби, розірвано договори купівлі-продажу 68,01% пакета акцій ВАТ "ЗАлК", укладені між Фондом державного майна України і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кіпр).

Як відзначили у прес-службі Генпрокуратури, суд апеляційної інстанції погодився з доводами Генеральної прокуратури України про те, що у зв`язку з розірванням за ініціативою ВАТ "ЗАлК" кредитної угоди з рефінансування інвестором заборгованості товариства в сумі 75,5 млн. дол., істотно змінилися обставини, чим істотно порушені майнові інтереси держави.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій комбінату російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн. дол. Згідно з угодою купівлі-продажу інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов`язання заводу перед "Укрексімбанком" на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить до десятки найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об`єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «РУСАЛ»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАлу», СУАЛу і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.